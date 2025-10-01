Джейлен Джонсон о Дайсоне Дэниэлсе: «На мой взгляд, в прошлом сезоне он был и «Лучшим защитником», и «Самым прогрессирующим игроком»
Форвард «Атланты» отметил впечатляющий прогресс Дайсона Дэниэлса.
«Дайсон был, на мой взгляд, и «Лучшим защищающемся игроком», и «Самым прогрессирующим». Поэтому я рад, что он получил заслуженное признание в прошлом сезоне.
Было здорово видеть, как он раскрылся. С нетерпением жду возможности снова выйти на площадку с ним и продолжить доминировать в защите», – заявил Джейлен Джонсон.
В прошлом сезоне Дайсон Дэниэлс получил награду «Самого прогрессирующего игрока» и был включен в символическую пятерку по игре в защите, однако в голосовании за «Лучшего защищающегося» он занял второе место, уступив Руди Гоберу из «Миннесоты».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Атланты»
