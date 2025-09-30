Гилберт Аренас о разнице между Янгом и Беверли: «Если Патрик будет бухать всю ночь, это никак не скажется на игре команды»

Гилберт Аренас обозначил разницу между Трэем Янгом и Патриком Беверли.

Бывший игрок НБА и лидер «Атланты» ранее вступили в заочный спор, сделав акцент на недостатках друг друга.

«Предположим, что начинается плей-офф и Трэй Янг едет в Нью-Йорк. Именно он будет тем самым нигером, у которого не получится никуда выйти. Он не может пойти поесть, не может гулять допоздна. Ему нужно смотреть видео, следить за своим телом, отдыхать, делать массаж, потому что он – центральная фигура команды. Все это про Трэя Янга.

На 1000% уверен, что если Пэт Беверли будет бухать всю ночь, это никак не повлияет на игру команды», – пояснил эксперт.