Гилберт Аренас о разнице между Янгом и Беверли: «Если Патрик будет бухать всю ночь, это никак не скажется на игре команды»
Гилберт Аренас обозначил разницу между Трэем Янгом и Патриком Беверли.
Бывший игрок НБА и лидер «Атланты» ранее вступили в заочный спор, сделав акцент на недостатках друг друга.
«Предположим, что начинается плей-офф и Трэй Янг едет в Нью-Йорк. Именно он будет тем самым нигером, у которого не получится никуда выйти. Он не может пойти поесть, не может гулять допоздна. Ему нужно смотреть видео, следить за своим телом, отдыхать, делать массаж, потому что он – центральная фигура команды. Все это про Трэя Янга.
На 1000% уверен, что если Пэт Беверли будет бухать всю ночь, это никак не повлияет на игру команды», – пояснил эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
