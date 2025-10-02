Стив Керр о подписании Джонатана Куминги: «Джимми, Стеф и Дрэймонд – альфы. Не беспокоюсь о раздевалке»
Стив Керр отреагировал на разрешение ситуации с Джонатаном Кумингой.
Главный тренер не беспокоится о климате в коллективе.
«Джимми Батлер – альфа. Стеф Карри и Дрэймонд Грин – альфы. Они полностью контролируют раздевалку. Не беспокоюсь ни о чем.
Из-за таких ситуаций я терпеть не мог работу генменеджером (в «Финиксе»). Эти 92 дня – отличный пример. Предпочитаю тренировать и оставлять контрактные дела менеджменту.
Куминга получил не тот контракт, на который рассчитывал, но эти деньги все равно изменят его жизнь.
Нам надо помочь ему стать лучше, реализовать потенциал и подписать еще несколько соглашений в карьере. Мы должны сосредоточиться на этой части процесса – его прогрессе. С этим связаны все проблемы. Несовпадение нужд команды и того, что он хочет делать. В этом весь вопрос», – заявил Керр.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
