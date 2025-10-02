  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стив Керр о подписании Джонатана Куминги: «Джимми, Стеф и Дрэймонд – альфы. Не беспокоюсь о раздевалке»
0

Стив Керр о подписании Джонатана Куминги: «Джимми, Стеф и Дрэймонд – альфы. Не беспокоюсь о раздевалке»

Стив Керр отреагировал на разрешение ситуации с Джонатаном Кумингой.

Главный тренер не беспокоится о климате в коллективе.

«Джимми Батлер – альфа. Стеф Карри и Дрэймонд Грин – альфы. Они полностью контролируют раздевалку. Не беспокоюсь ни о чем.

Из-за таких ситуаций я терпеть не мог работу генменеджером (в «Финиксе»). Эти 92 дня – отличный пример. Предпочитаю тренировать и оставлять контрактные дела менеджменту.

Куминга получил не тот контракт, на который рассчитывал, но эти деньги все равно изменят его жизнь.

Нам надо помочь ему стать лучше, реализовать потенциал и подписать еще несколько соглашений в карьере. Мы должны сосредоточиться на этой части процесса – его прогрессе. С этим связаны все проблемы. Несовпадение нужд команды и того, что он хочет делать. В этом весь вопрос», – заявил Керр.

Кто лучший американский игрок в НБА?876 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoСтефен Карри
logoДжонатан Куминга
logoДжимми Батлер
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтив Керр
logoДрэймонд Грин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карри, Грин и Батлер обращались к фронт-офису «Уорриорз» с просьбой дать Куминге запрошенный им контракт (Бретт Сигел)
1319 сентября, 17:24
Энтони Слэйтер: «Ветераны «Уорриорз» спокойны. Эл Хорфорд будет стартовым центровым, Джимми Батлер очень активно тренировался в межсезонье, Карри здоров»
717 сентября, 07:16
Стефен Карри: «Могут ли три парня за 35 претендовать на титул? Я думаю, что да»
1416 августа, 11:54
Главные новости
Дориан Финни-Смит пропустит открытие регулярного сезона
29 минут назад
Дэниэл Гэффорд: «Нам с Дереком Лайвли все равно, кто выходит в старте»
40 минут назад
Дэниэл Гэффорд подвернул голеностоп на первой тренировке и пропустит 2-3 недели
152 минуты назад
Никола Йович согласовал полностью гарантированный контракт на 4 года и 62,4 миллиона с «Хит»
3сегодня, 04:21
Майк Браун: «Уважение к наследию Тома Тибодо не является частью моей работы. Буду тренировать так, как умею»
сегодня, 04:11
Купер Флэгг поставил блок-шот Энтони Дэвису на тренировке «Далласа»
вчера, 21:38Видео
Финальное предложение «Филадельфии» Граймсу было всего на 100 000 долларов больше квалификационного
3вчера, 21:13
Квентин Граймс принял квалификационное предложение «Филадельфии» на 8,7 миллионов на сезон-2025/26
1вчера, 20:44
Энтони Дэвис прибавил около семи килограммов по сравнению с началом прошлого сезона
11вчера, 20:03Фото
Евролига. «Жальгирис» победил «Монако», «Фенербахче» уверенно справился с «Парижем» и другие результаты
4вчера, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
Скотти Барнс: «Мы определенно рассчитываем попасть в плей-офф и выиграть там несколько матчей»
2вчера, 20:26
Еврокубок. «Литкабелис» обыграл «Бешикташ», «Бурк» без проблем победил «Тренто» и другие результаты
1вчера, 20:10
Рэджон Рондо присоединился к тренировочному лагерю «Милуоки»
3вчера, 19:20Фото
Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» проиграло «Надежде», УГМК разгромил «Энергию» и другие результаты
вчера, 17:25
Де’Энтони Мелтон, скорее всего, пропустит начало регулярного сезона
вчера, 17:21
Джонатан Куминга присоединится к тренировочному лагерю «Уорриорз» и проведет первую тренировку с командой
вчера, 16:25
Донован Уильямс присоединится к тренировочному лагерю «Нью-Йорка»
1вчера, 14:59
Георгиос Барцокас о Франке Ниликине: «Я впечатлен тем, как быстро Франк понял наш стиль, но в матче против «Реала» он еще не сыграет»
вчера, 14:42
Александр Сарр: «Летом отрабатывал позиционные аспекты игры в обороне и бросок»
вчера, 14:23
Никола Топич об «Оклахоме»: «Просто быть частью этой команды – невероятное чувство»
вчера, 13:22