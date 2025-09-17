Энтони Слэйтер: «Ветераны «Уорриорз» спокойны. Эл Хорфорд будет стартовым центровым, Джимми Батлер очень активно тренировался в межсезонье, Карри здоров»

Энтони Слэйтер обозначил обстановку в «Голден Стэйт».

Дрэймонд Грин недавно высказался по поводу переговоров с Джонатаном Кумингой : «Тяжелая ситуация, обе стороны имеют свои реальные доводы. Куминга имеет право на свое мнение, как и клуб.

Переговоры редко проходят легко, но, обычно, завершаются компромиссом».

Инсайдер Энтони Слэйтер рассказал об атмосфере в коллективе: «Ветераны команды спокойны. Как уже говорилось, они представляют концепцию на следующий сезон. Эл Хорфорд будет стартовым центровым. Джимми Батлер очень активно и успешно тренировался в межсезонье. Стеф Карри здоров».