Карри, Грин и Батлер обращались к фронт-офису «Уорриорз» с просьбой дать Куминге запрошенный им контракт (Бретт Сигел)
Ветераны «Голден Стэйт» выступали на стороне Джонатана Куминги .
Репортер Бретт Сигел сообщает, что разыгрывающий Стеф Карри и форварды Дрэймонд Грин и Джимми Батлер связывались с фронт-офисом клуба в августе и начале сентября, чтобы оценить ситуацию с переподписанием Джонатана Куминги. Ветераны частично приняли сторону одноклубника и попросили организацию разрешить вопрос, дав ему контракт на устраивающих его условиях.
Последний компромисс, который предлагает сторона Куминги на сегодняшний день, заключается в трехлетнем соглашении на 75 миллионов с опцией игрока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
