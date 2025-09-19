Карри, Грин и Батлер обращались к фронт-офису «Уорриорз» с просьбой дать Куминге запрошенный им контракт (Бретт Сигел)

Ветераны «Голден Стэйт» выступали на стороне Джонатана Куминги .

Репортер Бретт Сигел сообщает, что разыгрывающий Стеф Карри и форварды Дрэймонд Грин и Джимми Батлер связывались с фронт-офисом клуба в августе и начале сентября, чтобы оценить ситуацию с переподписанием Джонатана Куминги. Ветераны частично приняли сторону одноклубника и попросили организацию разрешить вопрос, дав ему контракт на устраивающих его условиях.

Последний компромисс, который предлагает сторона Куминги на сегодняшний день, заключается в трехлетнем соглашении на 75 миллионов с опцией игрока.