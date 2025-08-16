1

Стефен Карри: «Могут ли три парня за 35 претендовать на титул? Я думаю, что да»

Лидер «Уорриорс» верит в костяк команды, несмотря на возраст.

«Могут ли три парня за 35 претендовать на титул? Мы это выясним. Я думаю, что можем. У нас есть опыт и понимание игры. В прошлом сезоне после трэйд-дедлайна мы были в топ-3 лиги по эффективности как в атаке, так и в защите. Все показатели подтверждали, что мы были очень сильной командой.

Конечно, оставаться здооровыми и пройти регулярный сезон на высоком уровне. Но мне нравится наша идентичность и тот фундамент, который мы заложили в конце прошлого сезона. Надеюсь, мы сможем перенести это в новый.

Я знаю, что нам будут часто задавать вопросы о возрасте, ведь такого раньше по сути не происходило. Но в этом и состоят сложность и интерес», – сказал Карри.

С Джимми Батлером в составе «Голден Стэйт» имел результат 23-7 в последней трети прошлого сезона. После перерыва на Матч всех звезд команда занимала седьмое место по рейтингу атаки (118,4) и первое – по защитному (109,3).

На момент окончания регулярного сезона-2025/26 Джимми Батлеру и Дрэймонду Грину будет по 36 лет, а Карри – 38.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал ABC7 News Bay Area
