Шэмс Чарания: «Квентин Граймс и «Сиксерс» далеки от соглашения»

Агент Квентин Граймса подтвердил, что игрок не поедет с командой в Абу-Даби.

«Квентин Граймс и «Сиксерс» далеки от соглашения. Агент игрока Дэвид Бауман сказал мне, что только сегодня «Филадельфия» впервые сделала официальное предложение, с довольно жесткими условиями.

Он также заявил, что Квентин не будет участвовать в медиадне в пятницу и не присоединится к команде в поездке в Абу-Даби на выходных.

Со стороны «Филадельфии» есть сомнения в здоровье ключевых игроков, Эмбиида и Джорджа. И в том числе от оценки их состояние будет зависеть, будут ли они готовы предложить Граймсу большую сумму», – сообщил Шэмс Чарания.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1244 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoКвентин Граймс
logoФиладельфия
logoНБА
Шэмс Чарания
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
