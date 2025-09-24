Шэмс Чарания: «Квентин Граймс и «Сиксерс» далеки от соглашения»
Агент Квентин Граймса подтвердил, что игрок не поедет с командой в Абу-Даби.
«Квентин Граймс и «Сиксерс» далеки от соглашения. Агент игрока Дэвид Бауман сказал мне, что только сегодня «Филадельфия» впервые сделала официальное предложение, с довольно жесткими условиями.
Он также заявил, что Квентин не будет участвовать в медиадне в пятницу и не присоединится к команде в поездке в Абу-Даби на выходных.
Со стороны «Филадельфии» есть сомнения в здоровье ключевых игроков, Эмбиида и Джорджа. И в том числе от оценки их состояние будет зависеть, будут ли они готовы предложить Граймсу большую сумму», – сообщил Шэмс Чарания.
