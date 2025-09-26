  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Квентин Граймс рассчитывал на долгосрочный контракт с зарплатой в 17-21 млн долларов, «Филадельфия» предложила чуть больше 8,7 млн на 1 год
Квентин Граймс рассчитывал на долгосрочный контракт с зарплатой в 17-21 млн долларов, «Филадельфия» предложила чуть больше 8,7 млн на 1 год

Стали известны некоторые детали переговоров между «Сиксерс» и Граймсом.

По информации HoopsHype, в начале межсезонья представители баскетболиста предлагали клубу сценарии долгосрочного контракта, по которому его начальная зарплата была бы ближе к диапазону 17,5-21 миллион долларов, с условием гибкости для клуба в завершающие годы контракта.

На данный момент «Филадельфия» официально предложила Граймсу однолетний контракт, который немного выше его квалификационного предложения в 8,7 миллиона долларов, при условии, что он откажется от своего права на запрет обмена.

Для того чтобы 25-летний защитник согласился отказаться от права вето на обмен в рамках любого однолетнего контракта, предложение от «Филадельфии» должно быть в диапазоне, превышающем исключение среднего уровня (14 миллионов долларов) и до 19 миллионов долларов.

Этот диапазон сохранил бы гибкость «Филадельфии» под вторым потолком. Кроме того, если команда, превышающая потолок зарплат, выменяет Граймса, она сможет предложить ему повышение зарплаты на 20% от указанного выше диапазона во время межсезонья летом 2026 года.

