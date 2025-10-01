Тари Исон и Стивен Адамс не будут играть в бэк-ту-бэк матчи в начале сезона

Тренерский штаб «Хьюстона» решил осторожно подходить к нагрузкам своих игроков.

По словам Име Удоки , команда может ограничить участие в бэк-ту-бэк матчах для Тари Исон и Стивена Адамса на раннем этапе сезона. Первый такие встречи «Рокетс» намечены только на 5 и 6 декабря, поэтому у тренерского штаба есть время оценить готовность игроков.

Также главный тренер «Хьюстона » сообщил, что Дориан Финни-Смит еще не получил разрешение на контактные тренировки после летней операции на голеностопе и, вероятно, не будет готов к стартовому матчу сезона.