Будущее Тари Исона в «Хьюстоне» под вопросом (Джейк Фишер)

Ситуация с продлением контракта Тари Исона в «Рокетс» остается неопределенной.

24-летний форвард, готовящийся к четвертому сезону в НБА, имеет право подписать новое соглашение до 20 октября – за день до старта регулярного чемпионата.

Однако, по информации инсайдера Джейка Фишера, пока нет никаких сведений о том, что стороны близки к достижению соглашения.

Исон, выбранный под 17-м номером на драфте-2022, стал важным игроком ротации «Хьюстона». В прошлом сезоне баскетболист провел 57 матчей в составе «Рокетс», набирая в среднем 12 очков, 6,4 подбора и 1,5 передачи за 25 минут на площадке.

