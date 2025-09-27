Будущее Тари Исона в «Хьюстоне» под вопросом (Джейк Фишер)
Ситуация с продлением контракта Тари Исона в «Рокетс» остается неопределенной.
24-летний форвард, готовящийся к четвертому сезону в НБА, имеет право подписать новое соглашение до 20 октября – за день до старта регулярного чемпионата.
Однако, по информации инсайдера Джейка Фишера, пока нет никаких сведений о том, что стороны близки к достижению соглашения.
Исон, выбранный под 17-м номером на драфте-2022, стал важным игроком ротации «Хьюстона». В прошлом сезоне баскетболист провел 57 матчей в составе «Рокетс», набирая в среднем 12 очков, 6,4 подбора и 1,5 передачи за 25 минут на площадке.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости