«Одна из самых больших пятерок в истории». Име Удока назвал интригующую вариацию состава «Рокетс»
Име Удока предупредил оппонентов по НБА.
Главный тренер «Хьюстона» назвал вариант состава, который охарактеризовал как «одну из самых больших пятерок в истории».
В обозначенное Удокой сочетание вошли Амен Томпсон (201 см), Кевин Дюрэнт (211 см), Джабари Смит (211), Алперен Шенгюн (211) и Стивен Адамс (211).
«Мы можем идти разными путями. Иногда это подавление соперника. Это, наверное, одна из самых больших пятерок в истории. Посмотрим, как это будет работать», – отметил Удока.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Steven Adams Stats
