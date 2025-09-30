«Одна из самых больших пятерок в истории». Име Удока назвал интригующую вариацию состава «Рокетс»

Име Удока предупредил оппонентов по НБА.

Главный тренер «Хьюстона » назвал вариант состава, который охарактеризовал как «одну из самых больших пятерок в истории».

В обозначенное Удокой сочетание вошли Амен Томпсон (201 см), Кевин Дюрэнт (211 см), Джабари Смит (211), Алперен Шенгюн (211) и Стивен Адамс (211).

«Мы можем идти разными путями. Иногда это подавление соперника. Это, наверное, одна из самых больших пятерок в истории. Посмотрим, как это будет работать», – отметил Удока.