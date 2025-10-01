  • Спортс
Джонатан Куминга присоединится к тренировочному лагерю «Уорриорз» и проведет первую тренировку с командой

Джонатан Куминга возвращается в расположение «Голден Стэйт».

По информации журналиста ESPN Энтони Слэйтера, 22-летний форвард сегодня вылетает в Сан-Франциско и, как ожидается, уже завтра примет участие в первой тренировке с «Уорриорз».

Также Слэйтер сообщил, что Эл Хорфорд и Де’Энтони Мелтон подпишут свои соглашения и будут присутствовать на сегодняшней вечерней тренировке.

Куминга подпишет контракт с «Голден Стэйт» на два года и 48,5 млн долларов

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста ESPN Энтони Слэйтера в соцсети X
logoДжонатан Куминга
logoГолден Стэйт
logoЭл Хорфорд
logoНБА
logoДе’Энтони Мелтон
