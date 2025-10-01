Джонатан Куминга присоединится к тренировочному лагерю «Уорриорз» и проведет первую тренировку с командой
Джонатан Куминга возвращается в расположение «Голден Стэйт».
По информации журналиста ESPN Энтони Слэйтера, 22-летний форвард сегодня вылетает в Сан-Франциско и, как ожидается, уже завтра примет участие в первой тренировке с «Уорриорз».
Также Слэйтер сообщил, что Эл Хорфорд и Де’Энтони Мелтон подпишут свои соглашения и будут присутствовать на сегодняшней вечерней тренировке.
Куминга подпишет контракт с «Голден Стэйт» на два года и 48,5 млн долларов
