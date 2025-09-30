Стефен Карри о ситуации Куминги как отвлекающем факторе: «Журналисты задают вопросы, но важнее то, что говорят в раздевалке»
Стефен Карри прокомментировал непростую ситуацию с Джонатаном Кумингой.
«Уорриорз» никак не могут договориться с форвардом о продлении контракта, в итоге тот не прибыл на медиа-день команды. По мнению многолетнего лидера «воинов», данная тема может стать отвлекающим фактором, но коллектив способен справиться с этим.
«Ему будут задавать вопросы. Вы, ребята, постоянно задаете вопросы. Но что произойдет, когда я оставлю этот микрофон, войду в раздевалку, и начнут говорить игроки? Вот что будет иметь решающее значение.
Я с пониманием отношусь к его решениям. Когда Джонатан вернется и будет готов к работе, мы ожидаем, что он не будет думать ни о чем другом», – заявил Карри.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
