Стефен Карри о ситуации Куминги как отвлекающем факторе: «Журналисты задают вопросы, но важнее то, что говорят в раздевалке»

Стефен Карри прокомментировал непростую ситуацию с Джонатаном Кумингой.

«Уорриорз» никак не могут договориться с форвардом о продлении контракта, в итоге тот не прибыл на медиа-день команды. По мнению многолетнего лидера «воинов», данная тема может стать отвлекающим фактором, но коллектив способен справиться с этим.

«Ему будут задавать вопросы. Вы, ребята, постоянно задаете вопросы. Но что произойдет, когда я оставлю этот микрофон, войду в раздевалку, и начнут говорить игроки? Вот что будет иметь решающее значение.

Я с пониманием отношусь к его решениям. Когда Джонатан вернется и будет готов к работе, мы ожидаем, что он не будет думать ни о чем другом», – заявил Карри .