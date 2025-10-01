18

Куминга подпишет контракт с «Голден Стэйт» на два года и 48,5 млн долларов

Форвард Джонатан Куминга все же согласился на предложение «Уорриорс».

Как пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания, он подпишет двухлетнее соглашение, рассчитанное на 48,5 млн долларов. В контракте прописана опция игрока на второй сезон.

Переговоры с Кумингой длились все межсезонье. Ограниченно свободный агент отклонил несколько вариантов контрактов с «Голден Стэйт», в том числе трехлетний договор на 75 млн долларов, так как в нем предусматривалась опция команды, а не игрока.

Если бы Куминга подписал квалификационное предложение, то получил бы в следующем году 8 млн долларов. При этом «Голден Стэйт» не имел бы права его обменять.

Теперь ожидается, что «Уорриорс» обменяют Кумингу после того, как тот будет доступен для трейда (в январе).

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
logoГолден Стэйт
logoДжонатан Куминга
logoНБА
деньги
