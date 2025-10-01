1

Джонатан Куминга отказался от права вето на обмен

«Голден Стэйт» добился контракта на своих условиях.

«Уорриорз» согласовали с Джонатаном Кумингой первую версию своего оффера на 2 года и 48,5 миллиона долларов с опцией команды и отказом игрока от права вето по умолчанию.

В ходе переговоров 22-летний форвард пропустил медиадень и первый день тренировочного лагеря. Стороны готовятся к вероятному обмену баскетболиста в январе.

Куминга предпочел возможность выйти из нового контракта следующим летом более длительным вариантам на 3 года и 75 миллионов (с опцией команды и без вето) и 3 года и полностью гарантированные 54 миллиона (без опций и без вето).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
