Дрэймонд Грин: «Куминга хочет быть в «Голден Стэйт». И он сам говорил мне об этом»

Грин уверен, что Куминга не хочет покидать «Уорриорс».

«Я думаю, что любой должен хотеть остаться в той организации, с которой он начал, так что, думаю ли я, что он все еще хочет быть в «Голден Стэйт »? Да, я все еще думаю, что он хочет быть здесь. И он сам говорил мне об этом.

Я благодарен, что у меня уже 14-й год в одном и том же клубе. Мне никогда не приходилось испытывать это, но я видел, как люди через это проходят. Я знаю, что это бизнес. Я знаю, что он все еще хочет быть здесь. Думаю, что любой должен хотеть остаться в команде, которая его выбрала, если есть такая возможность. Как только ты покидаешь ее, все становится совсем по-другому», – сказал Грин .

По данным ESPN, предложения для Куминги включают соглашение на два года и 45 миллионов долларов и на три года и 75,2 миллиона долларов. Оба этих контракта включают опцию команды. Есть также третье предложение без опции – на три года и 54 миллиона долларов.

Куминга также может принять квалификационное предложение от «Уорриорз» на 7,9 миллиона долларов (крайний срок – 1 октября).