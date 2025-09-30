Тэйлор Хендрикс: «Чувствую, что могу стать лучшим защитником НБА»

Форвард «Юты» нацелен показать тренерам и болельщикам свои лучшие качества.

«Просто хочу продолжать строить репутацию лучшего защитника – я чувствую, что могу стать лучшим защитником в лиге.

Сначала нужно доказать это тренерскому штабу, чтобы они доверяли мне и дальше строили команду вокруг этого. Именно к этому я стремлюсь на нынешнем тренировочном лагере», – заявил Хендрикс.

В прошлом сезоне 21-летний баскетболист провел всего три матча из-за перелома малоберцовой кости и вывиха голеностопа.