Тэйлор Хендрикс: «Чувствую, что могу стать лучшим защитником НБА»
Форвард «Юты» нацелен показать тренерам и болельщикам свои лучшие качества.
«Просто хочу продолжать строить репутацию лучшего защитника – я чувствую, что могу стать лучшим защитником в лиге.
Сначала нужно доказать это тренерскому штабу, чтобы они доверяли мне и дальше строили команду вокруг этого. Именно к этому я стремлюсь на нынешнем тренировочном лагере», – заявил Хендрикс.
В прошлом сезоне 21-летний баскетболист провел всего три матча из-за перелома малоберцовой кости и вывиха голеностопа.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный Youtube-канал «Юты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости