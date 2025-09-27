0

Джордж Ньянг пропустит начало тренировочного лагеря «Юты» из-за травмы стопы

Джордж Ньянг получил повреждение стопы во время предсезонной подготовки.

Форвард «Джаз» получил стресс-перелом плюсневой кости левой стопы во время летних тренировок. Как сообщил клуб, игрок будет повторно обследован через две недели. Это позволит медицинскому штабу оценить прогресс в восстановлении и скорректировать план реабилитации при необходимости.

Прошлый сезон Ньянг провел в «Кливленде» и «Атланте». 31-летний баскетболист принял участие в 79-и матчах, набирая в среднем 9,9 очка, 3,4 подбора и 1,4 передачи за игру.

Источник: Sports Illustrated
