Джордж Ньянг пропустит начало тренировочного лагеря «Юты» из-за травмы стопы
Джордж Ньянг получил повреждение стопы во время предсезонной подготовки.
Форвард «Джаз» получил стресс-перелом плюсневой кости левой стопы во время летних тренировок. Как сообщил клуб, игрок будет повторно обследован через две недели. Это позволит медицинскому штабу оценить прогресс в восстановлении и скорректировать план реабилитации при необходимости.
Прошлый сезон Ньянг провел в «Кливленде» и «Атланте». 31-летний баскетболист принял участие в 79-и матчах, набирая в среднем 9,9 очка, 3,4 подбора и 1,4 передачи за игру.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости