Мо Бамба продолжит карьеру в «Юте»
Мо Бамба добавит рост и защиту под кольцом «Джаз» в новом сезоне.
По информации инсайдера Майкла Скотто «Юта» достигли договоренности о подписании контракта с 27-летним центровым.
Бамба, выбранный под 6-м номером на драфте НБА-2018, ранее выступал за «Орландо», «Лейкерс», «Филадельфию», «Клипперс» и «Пеликанс».
В сезоне-2024/25 он провёл 28 матчей за «Клипперс» и 4 игры за «Пеликанс», набирая в среднем 4,3 очка, 4,5 и 0,6 передачи за 13 минут на площадке.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
