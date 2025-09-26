«Лейкерс» снова попытаются выменять Уокера Кесслера, «Юта» просит взамен Остина Ривза и несколько пиков первого раунда
«Лос-Анджелес» продолжит попытки заполучить молодого центрового.
По информации Lakers Daily, «озерники» не оставляют надежд выменять 24-летнего Кесслера и снова попытаются провести сделку по ходу сезона-2025/26.
Сообщается, что ради этого «Лейкерс» придется расстаться с Остином Ривзом и несколькими пиками первого раунда. Калифорнийский клуб пытался заполучить центрового последние два сезона.
Ранее The Athletic сообщил, что Кесслер не согласовал продление с «Ютой». В прошлом сезоне он сыграл за «Джаз» в 58 матчах, в среднем набирая 11,1 очка, 12,2 подбора и 2,4 блок-шота при проценте попаданий с игры 66,3%.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Lakers Daily
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости