«Лейкерс» снова попытаются выменять Уокера Кесслера, «Юта» просит взамен Остина Ривза и несколько пиков первого раунда

«Лос-Анджелес» продолжит попытки заполучить молодого центрового.

По информации Lakers Daily, «озерники» не оставляют надежд выменять 24-летнего Кесслера и снова попытаются провести сделку по ходу сезона-2025/26.

Сообщается, что ради этого «Лейкерс » придется расстаться с Остином Ривзом и несколькими пиками первого раунда. Калифорнийский клуб пытался заполучить центрового последние два сезона.

Ранее The Athletic сообщил, что Кесслер не согласовал продление с «Ютой». В прошлом сезоне он сыграл за «Джаз» в 58 матчах, в среднем набирая 11,1 очка, 12,2 подбора и 2,4 блок-шота при проценте попаданий с игры 66,3%.