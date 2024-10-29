Тэйлор Хендрикс из «Юты» получил перелом правой малоберцовой кости и вывих лодыжки

Тэйлор Хендрикс из «Юты» получил серьезную травму.

20-летний тяжелый форвард во время встречи с «Далласом» (102:110) сломал правую малоберцовую кость и вывихнул лодыжку.

Хендрикс внезапно упал на паркет без какого-либо контакта за 5:59 до конца третьей четверти. Баскетболист покинул площадку на каталке.

Тэйлор был выбран под 9-м номером на драфте 2023 года. В 3 матчах сезона-24/25 он набирал 4,7 очка и 5,0 подбора в среднем за игру.