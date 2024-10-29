Видео
1

Тэйлор Хендрикс из «Юты» получил перелом правой малоберцовой кости и вывих лодыжки

Тэйлор Хендрикс из «Юты» получил серьезную травму.

20-летний тяжелый форвард во время встречи с «Далласом» (102:110) сломал правую малоберцовую кость и вывихнул лодыжку.

Хендрикс внезапно упал на паркет без какого-либо контакта за 5:59 до конца третьей четверти. Баскетболист покинул площадку на каталке.

Тэйлор был выбран под 9-м номером на драфте 2023 года. В 3 матчах сезона-24/25 он набирал 4,7 очка и 5,0 подбора в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
травмы
logoНБА
logoЮта
logoТэйлор Хендрикс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейонте Джордж повредил колено в игре с «Далласом». В «Юте» ожидают, что он избежал серьезной травмы
11 октября, 06:59
Лаури Маркканен пропустит олимпийскую квалификацию из-за травмы
44 июня, 09:08
Стефен Карри и Дрэймонд Грин пропустят последний матч регулярного чемпионата
14 апреля, 19:05
Лаури Маркканен выбыл до конца сезона
231 марта, 06:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Паоло Банкеро набрал рекордные в карьере 50 очков в победном матче с «Индианой»
15 минут назадВидео
НБА. 30 очков Брауна помогли «Бостону» выиграть у «Милуоки», «Финикс» против «Лейкерс» и другие матчи
15918 минут назадLive
Байрон Скотт о Викторе Вембаньяме: «Его руки больше не выглядят как тростинки»
2вчера, 21:10
«Мемфис» конвертирует двустороннее соглашение Джея Хаффа в стандартный контракт на 4 года
вчера, 20:16
Стеф Карри пропустит минимум два матча в связи с травмой голеностопа
3вчера, 19:40
Энтони Дэвис и Джейсон Тейтум стали игроками недели НБА в своих конференциях
1вчера, 19:31Фото
Брайан Уиндхорст: «Энтони Дэвис физически в лучшей форме, чем ранее в своей карьере»
2вчера, 19:05
Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон», «Оклахома» и «Лейкерс» возглавляют список после первой недели сезона
2вчера, 18:33
Единая лига ВТБ. 21 очко Акуна-Перселла помогло УНИКСу крупно обыграть МБА-МАИ
1вчера, 18:29
«Расселл Уэстбрук должен закончить карьеру». Скаут НБА поделился мнением о защитнике «Денвера»
13вчера, 17:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Бруклин» использовал опции на 3-й год в контрактах Ноа Клауни и Дарика Уайтхэда
вчера, 20:51
Василий Карасев: «После такого матча команду не за что хвалить»
вчера, 20:36
Велимир Перасович: «Когда команда работает и совершает 25 результативных передач, мы можем смотреть в будущее с оптимизмом»
вчера, 20:27
Чемпионат Греции. 21 очко Карберри помогло «Перистери» справиться с «Лаврионом»
вчера, 20:13
Адриатическая лига. «Студентски центар» обыграл ФМП
вчера, 20:08
Чус Матео об Уго Гонсалесе: «Не нужно слишком многого от него сейчас ожидать, но он будет очень хорош»
вчера, 19:57
Джош Окоги пропустит матс против «Лейкерс», Брэдли Бил и Грэйсон Аллен должны вернуться в состав «Финикса»
вчера, 19:20
Владимир Ивлев присоединился к «Уралмашу»
3вчера, 18:52Фото
Джейлен Худ-Шифино и Максвелл Льюис присоединились к фарм-клубу «Лейкерс» в G-лиге
вчера, 18:10
Атакующий рейтинг «Денвера» меняется со 110,1 на 54,9, когда Никола Йокич садится на скамейку
5вчера, 17:54