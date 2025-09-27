2

Ян Хансэнь о седьмой игре финала-2016 «Кэвс» – «Уорриорс»: «Она показалась мне очень скучной»

Новичок «Портленда» описал свои ощущения от легендарного матча.

«Первым матчем НБА, который я когда-либо видел, была седьмая игра финала между «Кливлендом» и «Голден Стэйт» в 2016 году. Тогда, кажется, мне было лет десять. И сейчас, в 2025-м... конечно, я понимаю, что это была невероятная игра. Но тогда, в тот момент? Если честно, она показалась мне очень скучной. Я был со своими товарищами по команде, и они все кричали и прыгали от восторга после каждого яркого момента. Но мне просто не было так интересно смотреть игру, как им.

У меня даже было чувство, что я будто не на своем месте. На площадке все игроки казались быстрее меня. А после наших собственных игр мои друзья всегда хотели говорить о баскетболе, смотреть матчи и погружаться в спорт. А я был совсем не таким», – рассказал Ян.

В финальной серии сезона-2015/16 «Кливленд» отыгрался с отставания 1-3 и стал чемпионом, победив в напряженной концовке седьмого матча.

