«Атланта» выложила в официальном аккаунте подборку попаданий Янга с сопротивлением Беверли
«Атланта» поддержала Трэя Янга .
«Хоукс» приняли участие в интернет-перепалке с участием лидера команды и Патрика Беверли. Клуб выложил в официальном аккаунте подборку попаданий Янга с сопротивлением экс-игрока НБА, не оставив никакой подписи.
37-летний защитник ввязался в конфликт с разыгрывающим, заявив: «Я не думаю, что он выиграл достаточно, чтобы вообще со мной разговаривать». Беверли также обвинил Янга в отсутствии лидерских качеств.
Баскетболист «Атланты» сказал в ответ, что его оппонент ничего не добился за карьеру в НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Атланты»
