«Атланта» выложила в официальном аккаунте подборку попаданий Янга с сопротивлением Беверли

«Атланта» поддержала Трэя Янга .

«Хоукс» приняли участие в интернет-перепалке с участием лидера команды и Патрика Беверли . Клуб выложил в официальном аккаунте подборку попаданий Янга с сопротивлением экс-игрока НБА , не оставив никакой подписи.

37-летний защитник ввязался в конфликт с разыгрывающим, заявив: «Я не думаю, что он выиграл достаточно, чтобы вообще со мной разговаривать». Беверли также обвинил Янга в отсутствии лидерских качеств.

Баскетболист «Атланты» сказал в ответ, что его оппонент ничего не добился за карьеру в НБА.