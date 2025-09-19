Видео
«Атланта» выложила в официальном аккаунте подборку попаданий Янга с сопротивлением Беверли

«Атланта» поддержала Трэя Янга .

«Хоукс» приняли участие в интернет-перепалке с участием лидера команды и Патрика Беверли. Клуб выложил в официальном аккаунте подборку попаданий Янга с сопротивлением экс-игрока НБА, не оставив никакой подписи.

37-летний защитник ввязался в конфликт с разыгрывающим, заявив: «Я не думаю, что он выиграл достаточно, чтобы вообще со мной разговаривать». Беверли также обвинил Янга в отсутствии лидерских качеств. 

Баскетболист «Атланты» сказал в ответ, что его оппонент ничего не добился за карьеру в НБА.

