Куин Снайдер о Трэе Янге: «Ему стоит сосредоточиться на повышении эффективности»

Главный тренер «Атланты» отметил область, над которой Трэю Янгу стоит поработать.

«Ключевое слово для Трэя – эффективность. Для него это должно стать основным приоритетом.

Этого можно добиться разными способами. Но все сводится к тому, что ему нужно чувствовать игру и находить в каждом матче те области, где он может принести максимальную пользу», – заявил Куин Снайдер .

В прошлом сезоне Янг провел 78 матчей в составе «Атланты», набирая в среднем 24,3 очка, 3,1 подбора и 11,5 передачи за 36 минут на площадке.