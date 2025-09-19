Патрик Беверли продолжил заочную перепалку с Янгом: «Всех, кто встречал Трэя Янга, поувольняли»

Патрик Беверли совершил повторный выпад в адрес Трэя Янга .

Экс-игрок НБА намекнул на токсичность лидера «Атланты», а также поставил под сомнение его способность побеждать в НБА.

«Всех, кто встречал Трэя Янга , поувольняли. Игроки приходят, видят тебя, их обменивают. Тренеры приходят, тренируют тебя, их меняют. Генеральные менеджеры приходят, управляют командой, а потом их увольняют. Народ боится играть и работать в Атланте.

Ты ничего не добился, и пока это так, пока ты ничего не сделал, тебя стоит критиковать. Ты быстрее всех набрал 12 тысяч очков и отдал 4 тысячи передач. И ты набираешь кучу очков в НБА. Но это бессмысленные цифры», – заявил Беверли в новом видео.

37-летний защитник ранее ввязался в конфликт с разыгрывающим, заявив: «Я не думаю, что он выиграл достаточно, чтобы вообще со мной разговаривать». Беверли также обвинил Янга в отсутствии лидерских качеств.

Баскетболист «Атланты» сказал в ответ, что его оппонент ничего не добился за карьеру в НБА.