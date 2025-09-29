1

Джейсон Кидд о Кайри Ирвинге: «Он не опережает график восстановления»

Сроки возвращения Кайри Ирвинга на паркет пока не известны.

«Давайте не говорить, что Кайри опережает график восстановления только из-за видео, на котором он выполняет бросковые упражнения – это просто неправильно.

Да, он отлично справляется, но не опережает график восстановления. Поэтому давайте не будет так говорить. Это несправедливо по отношению к Кайри, и по отношению к «Маверикс».

Можно ли сказать, что он восстанавливается по графику? Да, судя по всему, так и есть», – сказал Джейсон Кидд.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoКайри Ирвинг
logoНБА
logoДаллас
logoДжейсон Кидд
Марк Стейн
