Джейсон Кидд о Кайри Ирвинге: «Он не опережает график восстановления»
Сроки возвращения Кайри Ирвинга на паркет пока не известны.
«Давайте не говорить, что Кайри опережает график восстановления только из-за видео, на котором он выполняет бросковые упражнения – это просто неправильно.
Да, он отлично справляется, но не опережает график восстановления. Поэтому давайте не будет так говорить. Это несправедливо по отношению к Кайри, и по отношению к «Маверикс».
Можно ли сказать, что он восстанавливается по графику? Да, судя по всему, так и есть», – сказал Джейсон Кидд.
