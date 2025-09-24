Кайри Ирвинг демонстрирует прогресс в восстановлении после травмы крестообразной связки
Звезда «Далласа» продемонстрировал отличный бросок с дистанции.
Кайри Ирвинг активно продвигается в восстановлении после разрыва передней крестообразной связки левого колена.
В сети появилось видео, где Ирвинг выполняет дальние броски – 8 попыток с трехочковой линии, все они оказались точными.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Kyrie Center в соцсети X
