Кайри Ирвинг демонстрирует прогресс в восстановлении после травмы крестообразной связки

Звезда «Далласа» продемонстрировал отличный бросок с дистанции.

Кайри Ирвинг активно продвигается в восстановлении после разрыва передней крестообразной связки левого колена.

В сети появилось видео, где Ирвинг выполняет дальние броски – 8 попыток с трехочковой линии, все они оказались точными.