Рик Карлайл о Эндрю Нембхарде: «На него ложится гораздо больше обязанностей в розыгрыше»
Главный тренер «Индианы» высказался о роли Эндрю Нембхарда в предстоящем сезоне.
«Без Тайриза наша стартовая пятерка будет выглядеть так: Матурин выйдет на второй позиции, а Несмит – на третьей.
У нас нет второго полноценного «боллхендлера», хотя Сиакам, конечно, будет помогать в организации игры. Если считать Паскаля, вместо трех «боллхендлеров» у нас остались только двое.
Поэтому в розыгрыше на Эндрю Нембхарде ляжет больше обязанностей, также он будет играть ключевую роль в защите», – заявил Рик Карлайл.
