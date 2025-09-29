Рик Карлайл о Эндрю Нембхарде: «На него ложится гораздо больше обязанностей в розыгрыше»

Главный тренер «Индианы» высказался о роли Эндрю Нембхарда в предстоящем сезоне.

«Без Тайриза наша стартовая пятерка будет выглядеть так: Матурин выйдет на второй позиции, а Несмит – на третьей.

У нас нет второго полноценного «боллхендлера», хотя Сиакам, конечно, будет помогать в организации игры. Если считать Паскаля , вместо трех «боллхендлеров» у нас остались только двое.

Поэтому в розыгрыше на Эндрю Нембхарде ляжет больше обязанностей, также он будет играть ключевую роль в защите», – заявил Рик Карлайл .