0

Рик Карлайл о Эндрю Нембхарде: «На него ложится гораздо больше обязанностей в розыгрыше»

Главный тренер «Индианы» высказался о роли Эндрю Нембхарда в предстоящем сезоне.

«Без Тайриза наша стартовая пятерка будет выглядеть так: Матурин выйдет на второй позиции, а Несмит – на третьей.

У нас нет второго полноценного «боллхендлера», хотя Сиакам, конечно, будет помогать в организации игры. Если считать Паскаля, вместо трех «боллхендлеров» у нас остались только двое.

Поэтому в розыгрыше на Эндрю Нембхарде ляжет больше обязанностей, также он будет играть ключевую роль в защите», – заявил Рик Карлайл.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3352 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальная страница НБА в соцсети X
logoРик Карлайл
logoЭндрю Нембхард
logoПаскаль Сиакам
logoНБА
logoБеннедикт Матурин
logoИндиана
logoАарон Несмит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рик Карлайл: «Весь этот Netflix стал еще одной частью игры. Подкасты теперь тоже повсюду»
27 сентября, 06:50
Рик Карлайл: «Одной из наших сверхспособностей был Эндрю Нембхард. На него ляжет большая ответственность»
26 сентября, 17:11
Эндрю Нембхард: «В этом году возвращаюсь на 1-ю позицию»
20 сентября, 13:58
Главные новости
Четверо игроков «Црвены Звезды» пропустят первый тур Евролиги
6 минут назад
Эргин Атаман: «Матиасу Лессору нужно больше времени – он вернется примерно через месяц или полтора»
45 минут назад
Артурс Жагарс выбыл на неопределенный срок из-за травмы паха
1сегодня, 14:20
Джеди Осман пропустит стартовый матч Евролиги и может не сыграть с «Барселоной»
сегодня, 13:49
Девин Букер показал свое внушительное хранилище кроссовок и винтажных автомобилей
13сегодня, 11:53Видео
Евролига не исключает отстранение израильских клубов
22сегодня, 11:24
Андреас Пистиолис: «Мы не поддались жажде трансферов. У нас хватило терпения и правильного подхода, чтобы сохранить команду»
3сегодня, 10:08
Евролига представила изменения в правилах на сезон-2025/26
сегодня, 09:27
Джейсон Тейтум: «Я травмирован, но, по иронии, все остальное мое тело стало сильнее, чем когда-либо»
6сегодня, 09:07
Майкл Джордан встретился с Кармело Энтони, Винсом Картером, Трэйси Макгрэйди и Брайаном Скалабрини
9сегодня, 08:29Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Баскетболисты «Никс» прибыли в Абу-Даби
сегодня, 14:02Видео
Генеральный менеджер «Дубая»: «Лучшая баскетбольная лига в Европе только одна, это Евролига»
1сегодня, 13:30
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Бурсаспор»
сегодня, 12:20
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет «Динамо Новосибирск»
сегодня, 12:20
Гендиректор «Альбы»: «Лига Европы под эгидой НБА приближается, и мы хотим быть ее частью»
сегодня, 12:17
«Трапани Шарк» потребует исключения израильских клубов из Лиги чемпионов
2сегодня, 11:01
Коул Энтони: «Милуоки» для меня как глоток свежего воздуха после пяти лет в «Орландо»
7сегодня, 10:41
Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб зарубились один на один
3сегодня, 07:55Видео
«Уорриорс» подпишут двусторонний контракт с 52-м пиком драфта-2025 Алексом Тухи
сегодня, 05:41
Грэйсон Аллен о Диллоне Бруксе: «У него есть соревновательный огонь, который поднимает уровень всех вокруг него»
1вчера, 21:33