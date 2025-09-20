0

Эндрю Нембхард: «В этом году возвращаюсь на 1-ю позицию»

Эндрю Нембхард подтвердил свою новую роль.

Защитник «Индианы» возьмет на себя роль разыгрывающего в отсутствие травмированного Тайриза Халибертона.

«Каждый раз в зале стараюсь работать над своими навыками в целом, в широком смысле. Можно сказать, что я всегда готовился к этому моменту, да и пока рос всегда исполнял роль разыгрывающего.

Так что возвращаюсь на 1-ю позицию в этом году. На игру придется смотреть совсем в другом ракурсе. Когда бежишь в атаке в угол, площадка выглядит по-другому. Со сменой позиции приходит много всего иного. Очень обрадован возможности вырасти в баскетбольном плане и заняться созиданием», – поделился Нембхард.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Hello and Welcome
