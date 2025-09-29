Джеди Осман пропустит стартовый матч Евролиги и может не сыграть с «Барселоной»
Турецкий форвард «Панатинаикоса» не сыграет в матче с «Баварией».
Джеди Осман восстанавливается после травмы, полученной на Евробаскете-2025, и пока тренируется только индивидуально. Его участие в игре с «Барселоной» в пятницу также под вопросом.
Ранее главный тренер «Панатинаикоса» выражал надежду, что 30-летний баскетболист успеет восстановиться к старту Евролиги, однако теперь Осман может пропустить сразу два первых матча турнира.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости