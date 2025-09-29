Джеди Осман пропустит стартовый матч Евролиги и может не сыграть с «Барселоной»

Турецкий форвард «Панатинаикоса» не сыграет в матче с «Баварией».

Джеди Осман восстанавливается после травмы, полученной на Евробаскете-2025, и пока тренируется только индивидуально. Его участие в игре с «Барселоной» в пятницу также под вопросом.

Ранее главный тренер «Панатинаикоса » выражал надежду, что 30-летний баскетболист успеет восстановиться к старту Евролиги , однако теперь Осман может пропустить сразу два первых матча турнира.