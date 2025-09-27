Эргин Атаман: «Может, в будущем Яннис будет играть за «Панатинаикос»

Главный тренер «Пао» хотел бы поработать с лидером «Милуоки».

«Яннис мой любимый, самый универсальный игрок в НБА . Когда ты смотришь на него, думаешь: «Как мы будем его останавливать?» Он может играть как защитник, бежать в быстрый отрыв, бросать из «краски», забивать отовсюду и защищаться. Это игрок, которым я искренне восхищаюсь.

Не знаю, сложатся ли обстоятельства когда-либо так, чтобы мы оказались вместе. Сам Яннис говорил, что хочет когда-нибудь поиграть в Европе. Владелец клуба Димитрис Яннакопулос видел эти заявления. Он хотел подписать Николу Йокича, но, может, в будущем Яннис будет играть за «Панатинаикос », – сказал тренер.

Атаман недавно столкнулся с Яннисом Адетокумбо на Евробаскете-2025, где сборная Турции обыграла в полуфинале Грецию со счетом 94:68.

Адетокумбо вошел в символическую пятерку турнира, а Атаман был признан лучшим тренером чемпионата Европы.