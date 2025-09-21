0

Джеди Осман должен восстановиться к старту Евролиги

Джеди Осман близок к завершению реабилитации.

Форвард «Панатинаикоса» усугубил травму голеностопа на последних матчах Евробаскета и не полетел с командой на подготовительные матчи в Австралию.

«Кажется, он будет готов к старту Евролиги. Сейчас он восстанавливается в Афинах, но надеемся, что он присоединится к командным тренировкам за 2-3 дня до первого матча», – поделился главный тренер клуба Эргин Атаман.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoчемпионат Греции
logoПанатинаикос
травмы
Эргин Атаман
logoДжеди Осман
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Эйжа Уилсон получила 51 из 72 голосов по итогам выбора MVP-2025 женской НБА
29 минут назадФото
Тайлер Калиноски стал MVP Межконтинентального кубка ФИБА
44 минуты назадФото
Тренер «Аделаиды» Майк Уэллс: «Панатинаикос» – лучшая команда мира за пределами НБА»
46 минут назад
Репортер Иэн Бэгли: «Ни один из парней в «Никс» не сказал: «Тибодо должен остаться, или я ухожу»
1сегодня, 13:59
Эйжа Уилсон стала первой четырехратной MVP женской НБА
1сегодня, 13:20Фото
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Уникаха» снова обыграла сборную G-лиги в финале, «Аль-Ахли» стал первым призером из Африки
сегодня, 13:10
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» сыграет с «Лас-Вегасом», «Миннесота» примет «Финикс» в первых матчах серий
1сегодня, 12:31
Джейлен Браун: «Половина команды ушла. Чувствуется, что началась новая эра. Тейтум заплел брейды, я не понимаю, что происходит»
8сегодня, 12:09
Кевин Дюрэнт: «Услышать о том, что «Финикс» выставил меня на рынок, из стороннего источника было немного досадно»
сегодня, 10:54
Алперен Шенгюн подарил Rolex Эрджану Османи за защиту против Янниса Адетокумбо
3сегодня, 09:49Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Зоран Драгич присоединился к хорватскому «Сплиту»
16 минут назадФото
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Партизан» взял верх над «Сиднеем», «Панатинаикос» крупно победил «Аделаиду» и выиграл турнир
сегодня, 13:38
Грант Уильямс и Джош Грин пропустят тренировочный лагерь «Шарлотт»
сегодня, 12:30
«Баскония» подписала бывшего разыгрывающего «Торонто» Маркиза Науэлла
сегодня, 11:43Фото
«Какого хрена…» Журналистка спросила Брианну Стюарт об увольнении главного тренера, которая в этот момент сидела рядом с ней
1сегодня, 11:19
Энджел Риз: «Шак – важный человек в моей жизни, он как дядя, как отцовская фигура»
сегодня, 09:32
Шамперт об игре против Карри и Томпсона: «Такое чувство опасности я не испытывал против кого-то другого»
1сегодня, 09:09
Сын Хакима Оладжувона, Азиз, выбрал университет Стэнфорд
3сегодня, 08:43
Шэй Гилджес-Александер устраивает гаражные распродажи одежды для своих партнеров по команде
сегодня, 07:32
Подписание Ажуоласа Тубелиса привело «Жальгирис» к конфликту с фанатской организацией
1вчера, 20:32