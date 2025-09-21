Джеди Осман должен восстановиться к старту Евролиги

Джеди Осман близок к завершению реабилитации.

Форвард «Панатинаикоса» усугубил травму голеностопа на последних матчах Евробаскета и не полетел с командой на подготовительные матчи в Австралию.

«Кажется, он будет готов к старту Евролиги. Сейчас он восстанавливается в Афинах, но надеемся, что он присоединится к командным тренировкам за 2-3 дня до первого матча», – поделился главный тренер клуба Эргин Атаман.