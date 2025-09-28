  • Спортс
  • Матиас Лессор – Франку Ниликине: «Добро пожаловать в Афины. Правильный город, неправильный цвет»
0

Матиас Лессор – Франку Ниликине: «Добро пожаловать в Афины. Правильный город, неправильный цвет»

Матиас Лессор прокомментировал переход Франка Ниликины в «Олимпиакос».

Центровой «Панатинаикоса» поприветствовал своего соотечественника и не удержался от дружеского подкола по поводу его решения присоединиться к вечному сопернику своего клуба – «Олимпиакосу».

«Правильный город, неправильный цвет. Добро пожаловать в Афины», – написал Матиас Лессор.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
