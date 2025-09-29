Джонатан Куминга не примет участия в медиа-дне «Голден Стэйт»

Куминга пропустит медиа-мероприятие «Уорриорс».

По информации ESPN, Джонатан Куминга не приехал в Сан-Франциско в эти выходные и не будет присутствовать на медиа-дне в понедельник. Генеральный менеджер «Уорриорс» Майк Данливи связался с агентом Куминги, Аароном Тернером, в воскресенье, но никакого прогресса в отношении контракта или возвращения Куминги до первой тренировки команды в среду не наблюдается.

По данным источников, «Уорриорс» сохранили на столе три своих действующих предложения. Два самых выгодных – на два года и 45 миллионов долларов и на три года и 75,2 миллиона долларов – включают опцию команды на последний сезон, и единственное предложение без опции команды составляет три года и 54 миллиона долларов.

Куминга отказывается от сделок с опцией команды, если только не будет увеличена сумма. Он дал понять «Уорриорс», что расценит предложение контракта с опцией игрока как жест доброй воли после того, что его сторона описывает как «годы неопределенности» в отношении его роли и ожидания, что игрока обменяют в середине сезона.

Дедлайн для Куминги по квалификационному 1-летнему предложению на 8 миллионов долларов (с правом вето на обмен) – 1 октября.