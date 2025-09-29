«Уорриорс» согласовали 4-летний контракт с 56-м пиком драфта-2025 Уиллом Ричардом

22-летний Ричард заключит многолетний договор с командой.

«Голден Стэйт » подпишет защитника Уилла Ричарда (196 см), которого они выбрали на драфте-2025 под 56-м номером, на четырехлетний контракт. Он будет включать два полностью гарантированных сезона, с опцией команды на четвертый год.

В прошлом сезоне Ричард был стартовым игроком в 40 матчах за университет Флориды в их пути к чемпионству NCAA. В своем выпускном сезоне защитник в среднем набирал 13,3 очка, 4,6 подбора, 1,9 передачи и 1,6 перехвата.