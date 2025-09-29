0

«Уорриорс» согласовали 4-летний контракт с 56-м пиком драфта-2025 Уиллом Ричардом

22-летний Ричард заключит многолетний договор с командой.

«Голден Стэйт» подпишет защитника Уилла Ричарда (196 см), которого они выбрали на драфте-2025 под 56-м номером, на четырехлетний контракт. Он будет включать два полностью гарантированных сезона, с опцией команды на четвертый год.

В прошлом сезоне Ричард был стартовым игроком в 40 матчах за университет Флориды в их пути к чемпионству NCAA. В своем выпускном сезоне защитник в среднем набирал 13,3 очка, 4,6 подбора, 1,9 передачи и 1,6 перехвата.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3159 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RealGM
logoГолден Стэйт
Уилл Ричард
logoНБА
переходы
университет Флорида
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гэри Пэйтон II согласовал контракт с «Голден Стэйт»
1сегодня, 04:48
«Голден Стэйт» договорился о контракте с Де’Энтони Мелтоном
5вчера, 19:15
Эл Хорфорд подписал многолетний контракт с «Голден Стэйт»
52вчера, 17:16
Главные новости
Джонатан Куминга не примет участия в медиа-дне «Голден Стэйт»
36 минут назад
Гэри Пэйтон II согласовал контракт с «Голден Стэйт»
1сегодня, 04:48
Женская НБА. 1/2 финала. 31+9 Уилсон не спасли «Лас-Вегас» от поражения «Индиане», «Финикс» выбил «Миннесоту» благодаря 23+8+10 Томас
11сегодня, 04:17
Эл Хорфорд: «Бесконечно благодарен болельщикам и организации «Селтикс». Спасибо, Бостон!»
4вчера, 21:12Фото
Джейк Фишер: «Филадельфия» отклонила просьбу Квентина Граймса о переносе дедлайна принятия квалификационного предложения»
вчера, 20:51
Суперкубок Испании. Финал. «Валенсия» обыграла «Реал и завоевала второй подобный трофей в истории клуба
1вчера, 20:08
«Получил удовольствие от всего происходящего и от общения с фанатами». Егор Дёмин опубликовал кадры с предсезонного мероприятия в Бруклине
2вчера, 19:40Фото
«Голден Стэйт» договорился о контракте с Де’Энтони Мелтоном
5вчера, 19:15
Суперкубок Италии. Финал. «Милан» обыграл «Брешию» и стал победителем турнира
вчера, 18:59
Кевин Дюрэнт о возвращении Джейсона Тейтума к тренировкам на площадке: «Невероятно. Вперед ДжейТи!»
1вчера, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Уорриорс» подпишут двусторонний контракт с 52-м пиком драфта-2025 Алексом Тухи
23 минуты назад
Грэйсон Аллен о Диллоне Бруксе: «У него есть соревновательный огонь, который поднимает уровень всех вокруг него»
вчера, 21:33
Эйжа Уилсон достигла отметки 1000 очков, набранных в плей-офф женской НБА
вчера, 20:30Видео
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Портель», «Виллербан» разгромил «Нанси»
вчера, 18:43
Чемпионат Турции. «Мерсин» выиграл «Манису», «Трабзонспор» обыграл «Бююкчекмедже» и другие матчи
вчера, 17:10
Матиас Лессор – Франку Ниликине: «Добро пожаловать в Афины. Правильный город, неправильный цвет»
вчера, 16:27
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» победила «Энергию»
вчера, 15:51
Нолан Траоре: «Я должен быть самым быстрым на площадке»
вчера, 13:48
Исаак Бонга о «Партизане»: «Все лидеры остались, пришли Милтон и Паркер – сезон будет захватывающим»
вчера, 13:29
Грэйсон Аллен о Хамане Малуаче: «На площадке он без умолку говорит, командует защитой. В этом аспекте он уже готов»
3вчера, 12:04