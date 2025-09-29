Гэри Пэйтон II согласовал контракт с «Голден Стэйт»

Пэйтон II вернется в состав «Уорриорс».

Как сообщает Шэмс Чарания, Гэри Пэйтон II (32 года, 188 см) достиг соглашения с «Голден Стэйт » по новому контракту.

Де’Энтони Мелтон (27 лет, 188 см) также договорился с «Уорриорс», информация Чарании подтверждает сообщение Бретта Сигела, появившееся ранее.

Сделки будут официально объявлены после того, как ограниченно свободный агент Джонатан Куминга примет окончательное решение. У Куминги есть крайний срок до 1 октября, чтобы принять квалификационное предложение «Голден Стэйт» на следующий сезон.

Пэйтон и Мелтон оба были в составе «Уорриорс» в прошлом сезоне, но Мелтон получил травму передней крестообразной связки, из-за которой провел только 6 матчей. Вскоре после этого он был обменян в «Бруклин», где проходил реабилитацию после операции. Пэйтон сыграл в 62 матчах «регулярки» и еще в 11 играх плей-офф.