«Филадельфия» не готова расставаться с драфт-пиками ради обмена Келли Убре и Андре Драммонда (Джейк Фишер)
«Филадельфия» не хочет жертвовать будущим ради разгрузки зарплатной ведомости.
Как ранее сообщалось, «Сиксерс» рассматривали варианты обмена Келли Убре или Андре Драммонда, чтобы освободить место для контракта Куинтону Граймсу.
Однако, по информации инсайдера Джейка Фишера, руководство клуба заняло принципиальную позицию и категорически отказалось включать драфт-пики в любые сделки связанные с разгрузкой зарплатной ведомости.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
