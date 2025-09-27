«Филадельфия» не готова расставаться с драфт-пиками ради обмена Келли Убре и Андре Драммонда (Джейк Фишер)

«Филадельфия» не хочет жертвовать будущим ради разгрузки зарплатной ведомости.

Как ранее сообщалось, «Сиксерс» рассматривали варианты обмена Келли Убре или Андре Драммонда , чтобы освободить место для контракта Куинтону Граймсу.

Однако, по информации инсайдера Джейка Фишера, руководство клуба заняло принципиальную позицию и категорически отказалось включать драфт-пики в любые сделки связанные с разгрузкой зарплатной ведомости.