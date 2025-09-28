«Филадельфия» отчислит Игора Миличича-младшего

Миличич-младший покинет «Сиксерс».

«Филадельфия » освободит место в составе, отчислив форварда Игора Миличича-младшего (23 года, 208 см).

В июле польский баскетболист заключил с командой контракт типа Exhibit 10 после того, как остался незадрафтованным по окончании университета Теннесси. В своем выпускном сезоне он в среднем набирал 9,4 очка, 6,7 подбора и 1,9 передачи в 37 матчах.

В момент подписания соглашения Миличич рассматривался как потенциальный кандидат на двухсторонний контракт. Теперь ожидается, что он присоединится к фарм-клубу «Сиксерс» в G-лиге.

Форвард является сыном бывшего профессионального баскетболиста и нынешнего главного тренера сборной Польши Игора Миличича. У Миличича-младшего двойное гражданство Хорватии и Польши, и в соревнованиях под эгидой ФИБА он представляет Польшу.