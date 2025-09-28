Кевин Дюрэнт о возвращении Джейсона Тейтума к тренировкам на площадке: «Невероятно. Вперед ДжейТи!»
Форвард «Бостона» демонстрирует впечатляющие темпы восстановления.
Кевин Дюрэнт отреагировал на видео с первыми тренировками Джейсона Тейтум на площадке после разрыва ахиллова сухожилия.
«Невероятно. Вперед, ДжейТи!» – написал Дюрэнт на своей странице в социальной сети X.
Форвард «Хьюстона» сам пережил подобную травму – после разрыва ахилла он пропустил весь сезон-2019/20.
Джейсон Тейтум получил травму в мае, но уже через четыре с половиной месяца вернулся к легким тренировкам на площадке, что может говорить о более быстрых сроках восстановления.
Сам игрок не исключает возможность возвращения в этом сезоне.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Кевина Дюрэнта в соцсети X
