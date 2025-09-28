  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрэнт о возвращении Джейсона Тейтума к тренировкам на площадке: «Невероятно. Вперед ДжейТи!»
Кевин Дюрэнт о возвращении Джейсона Тейтума к тренировкам на площадке: «Невероятно. Вперед ДжейТи!»

Форвард «Бостона» демонстрирует впечатляющие темпы восстановления.

Кевин Дюрэнт отреагировал на видео с первыми тренировками Джейсона Тейтум на площадке после разрыва ахиллова сухожилия.

«Невероятно. Вперед, ДжейТи!» – написал Дюрэнт на своей странице в социальной сети X.

Форвард «Хьюстона» сам пережил подобную травму – после разрыва ахилла он пропустил весь сезон-2019/20.

Джейсон Тейтум получил травму в мае, но уже через четыре с половиной месяца вернулся к легким тренировкам на площадке, что может говорить о более быстрых сроках восстановления.

Сам игрок не исключает возможность возвращения в этом сезоне.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Кевина Дюрэнта в соцсети X
