Джейсон Тейтум: «Вчера провел первую тренировку на баскетбольной площадке и чувствовал себя естественно»

Джейсон Тейтум доволен прогрессом.

Форвард «Бостона» восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.

«Все идет постепенно, но сейчас я уже перехожу к баскетбольной активности. Вчера провел первую тренировку на баскетбольной площадке на 15-20 минут и чувствовал себя естественно.

Мечтаю о дне, когда смогу вернуться в игру. Обведу его на календаре. Это точно будет домашний матч в «Гардене», – поделился Тейтум.