Джейсон Тейтум: «Вчера провел первую тренировку на баскетбольной площадке и чувствовал себя естественно»
Джейсон Тейтум доволен прогрессом.
Форвард «Бостона» восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.
«Все идет постепенно, но сейчас я уже перехожу к баскетбольной активности. Вчера провел первую тренировку на баскетбольной площадке на 15-20 минут и чувствовал себя естественно.
Мечтаю о дне, когда смогу вернуться в игру. Обведу его на календаре. Это точно будет домашний матч в «Гардене», – поделился Тейтум.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости