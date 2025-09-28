Зайон Уильямсон и Джордан Пул отрабатывали взаимодействия после тренировки
Зайон Уильямсон и Джордан Пул готовятся к совместному выступлению .
«Пеликанс» выложили видео с форвардом и защитником, которые остались в зале после тренировки и пробовали, как могут взаимодействовать друг с другом на площадке.
Пул стал игроком «Нового Орлеана» в конце июня в результате обмена.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Пеликанс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости