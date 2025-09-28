  • Спортс
0

Гилберт Аренас о проблеме Зайона: «Отличный парень, но полностью вошел в роль игрока НБА. Шлюхи, вечеринки, слава, деньги»

Гилберт Аренас назвал проблему Зайона Уильямсона.

«Уильямсон – отличный парень. Когда слушаешь его, понимаешь, что там нет высокомерия. Зайон любит баскетбол. Хочет стать великим.

Он просто полностью вошел в роль игрока НБА. Шлюхи, вечеринки, слава, деньги. Такое случается. Когда предаешься ночным развлечениям, получаешь именно то, что за этим следует. Дети, венерические заболевания. Ну то есть я не утверждаю, что у него все это есть. Но драма там точно есть.

Ты устаешь. Твое тело изматывается. Ты кутишь всю ночь напролет. Это сказывается. Это сказывается и на нем. Но я рад, что этим летом он как будто сделал паузу и оглянулся по сторонам.

Это его талант, ему решать. Единственное, что его сдерживает – это вес. Если Зайон будет концентрироваться на этом каждое лето и в течение сезона, то сможет наверстать упущенное», – считает бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Gilbert Arenas Show
logoГилберт Аренас
logoЗайон Уильямсон
logoНБА
logoНовый Орлеан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
