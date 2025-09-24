Брайан Уиндхорст: «Почти 90 миллионов в контракте Зайона Уильямсона не гарантированы. Ему есть за что играть»

Брайан Уиндхорст очертил ситуацию Зайона Уильямсона.

«Мне нравится все, что Зайон сказал за последнее время, но в данном случае смотреть нужно будет на дела. 99% игроков в его ситуации уже завершили бы сотрудничество с клубом. Невероятный талант Уильямсона заставляет «Пеликанс» держаться за него в надежде все-таки получить суперзвезду.

Но это последний шанс. Если он хочет, чтобы все сложилось, это должно произойти прямо сейчас. Тяжело сказать, что будет успехом для «Нового Орлеана». 4 игрока возвращаются после операций. Это постоянно с ними происходит. И произошло снова с новичком Дериком Куином.

Почти 90 миллионов долларов за следующие 2 сезона Зайона не гарантированы. Клуб может его отчислить в условиях новой CBA. Он получит место в другой команде, но не 90 миллионов и не ведующую роль. Так что ему есть за что играть», – заключил инсайдер ESPN.