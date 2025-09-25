Джефф Тиг: «Пресс-конференция Зайона Уильямсона была ужасно глупой. Сам предпочитал обжираться, а теперь говорит о вере клуба в него»

Джефф Тиг раскритиковал подход Зайона Уильямсона.

В медиадень «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон рассказал о своей «лучшей с университета» спортивной форме, прекрасном самочувствии и определил величие как преодоление нежелания работать на собой.

«Это, вероятно, глупейшая пресс-конференция, которую я слышал в своей жизни. Все твои проблемы из-за тебя самого. Ты предпочитал обжираться, не быть в форме. Теперь, внезапно, вопрос в контракте или продлении, и ты поработал над физикой, начал говорить о вере клуба.

Дурак, они дали тебе максимальный контракт. Это и означает доверие. Им пришлось вставить туда кучу опций, потому что ты сам не верил в себя. Чудовищная тупость.

Теперь ты решил заняться работой профессионального спортсмена. Своей спортивной формой. Ни черта, я больше не верю, не фанат. Тебе платят 40 миллионов в год, чтобы поддерживать форму. Ты должен был быть таким последние три года», – заключил бывший баскетболист.