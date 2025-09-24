3

Трей Мерфи: «Никогда еще не видел Зайона Уильямсона летом таким худым»

Трей Мерфи прокомментировал сезон «Нового Орлеана».

Форвард «Пеликанс» рассазал о состоянии команды на предсезонной пресс-конференции. Баскетболист возвращается в строй после травмы плеча.

«Я уже почти полностью готов. Надо просто продолжать играть, входить в ритм, возвращать чувство мяча. Для этого и нужна «предсезонка».

Летние тренировки были особенными. Не мог бросать трехочковые до середины июля, так что поработал на другими вещами. Занялся средним броском, позанимался без спешки.

Никогда еще не видел Зайона Уильямсона летом таким худым. Он отлично чувствует себя и психологически.

Сегодня утром, когда пришел на медосмотр, услышал, как стучит мяч. Джордан Пул уже занимался на площадке. Он очень серьезно подходит к этому сезону. Его настрой заставляет меня работать усерднее.

Молодежь забавная. Джеремайя Фирс сначала выглядит тихим, но на самом деле он очень компанейский. Дерик Куин дурашливый. Но люди тянутся к нему из-за его характера. Майка Пиви – хороший парень, постоянно чем-то интересуется», – поделился Мерфи.

