Джейсон Тейтум: «Мы бы справились с «Никс», если бы я не травмировался»

Лидер «Бостона» поделился мыслями о серии плей-офф c «Нью-Йорком».

Джейсон Тейтум намекнул, что исход серии плей-офф с «Никс» мог бы быть иным, если бы он оставался здоровым.

«Не буду говорить, что бы произошло, но я трижды в карьере отставал 3-2, играя на выезде, а еще возвращался с 3-0.

Но нужно отдать им должное – они хорошо играли в той серии, особенно в концовках», – отметил форвард «Селтикс» в эфире передачи First Take.

Без Тейтума «Бостон » выиграл 5-й матч, сократив отставание до 3-2, однако в 6-й игре «Нью-Йорк » разгромил «кельтов» и выбил их из плей-офф.