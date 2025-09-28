  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст об уровне Леброна в гольфе: «Корявый свинг. Было облегчением видеть, что он не преуспел хоть в чем-то»
0

Брайан Уиндхорст об уровне Леброна в гольфе: «Корявый свинг. Было облегчением видеть, что он не преуспел хоть в чем-то»

Брайан Уиндхорст в шутливой манере оценил уровень Леброна Джеймса в гольфе.

«Джеймс играл в гольф во время благотворительных мероприятий, когда представлял «Хит». Корявый свинг. Честно говоря, было небольшим облегчением видеть, что он не преуспел хоть в чем-то.

Я бы дал ему еще 25-30 лет, и он может стать хорошим игроком.

Бронни тоже начал играть в гольф. Он играет всего несколько месяцев. Судя по его свингу, в обозримом будущем Бронни будет надирать задницу отцу», – заявил журналист ESPN с улыбкой.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2638 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
logoЛеброн Джеймс
Брайан Уиндхорст
logoБронни Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст о Леброне Джеймсе: «Ходят разговоры о том, что он может сыграть в других лигах»
916 сентября, 18:04
Бронни Джеймс о первом матче с отцом: «Волнение просто зашкаливало»
514 сентября, 06:32
Брайан Уиндхорст о будущем Леброна: «Он сам еще не знает, продолжит ли играть после этого сезона»
88 сентября, 19:18
Nike выпустит версию LeBron NXXT Genisus в сотрудничестве с Бронни Джеймсом 12 сентября
36 сентября, 19:10Фото
Главные новости
Новый владелец «Бостона» Чисхолм: «Хочется поднять как можно больше баннеров. Я сделаю все для клуба»
17 минут назад
Джейсон Тейтум о травме ахилла: «Было такое ощущение, что меня предали»
131 минуту назад
Мэтью Ишбиа: «Когда мы обменивали Кевина Дюрэнта, Диллон Брукс был нашей целью»
236 минут назад
Джефф Тиг: «Дрю Холидэй гораздо лучше Андре Игудалы как игрок»
44 минуты назад
Майкл Джордан поприветствовал Купера Флэгга на турнире по гольфу
сегодня, 05:19Фото
Гилберт Аренас о проблеме Зайона: «Отличный парень, но полностью вошел в роль игрока НБА. Шлюхи, вечеринки, слава, деньги»
сегодня, 05:08
Бросок Максвелла Льюиса за 0,5 секунды до конца принес «Тофашу» победу над «Фенербахче»
сегодня, 05:01Видео
Инсайдер Айра Виндерман о проблеме «Майами»: «Им нужно сделать шаг назад, но Споэльстра слишком хорош, чтобы проигрывать»
сегодня, 04:52
Скотти Пиппен о Матче звезд НБА: «Людям, которые приглашаются туда 20-й раз, уже не хочется играть. Надо привлекать молодых»
2сегодня, 04:39
Джейсон Тейтум вернулся к тренировкам на площадке
сегодня, 04:36Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Деандре Джордан продемонстрировал навыки на тренировке
117 минут назадВидео
Карлик Джонс: «Хочу показать, что я один из лучших защитников в Евролиге»
53 минуты назад
Тренер «Миннесоты» Шерил Рив дисквалифицирована на одну игру
1вчера, 21:26
Дуэйн Уэйд: «Получить шанс ввести Кармело в Зал славы вместе с Алленом Айверсоном – это невероятно!»
вчера, 21:05
Чемпионат Франции. «Париж» разгромил «Гравлин-Дюнкерк», «Лимож» обыграл «Бурк» и другие матчи
вчера, 20:27
Суперкубок Греции. Финал. 23 очка Тайлера Дорси помогли «Олимпиакосу» победить «Промитеас»
вчера, 19:54
Чемпионат Турции. «Фенербахче» проиграл «Тофашу», «Бешикташ» обыграл «Тюрк Телекомом» и другие матчи
2вчера, 19:38
«Сакраменто» подписал Джамира Нельсона-младшего и Джейлина Уильямса
3вчера, 19:11
«Лейкерс» подписали защитника Тевиана Джонса и отчислили Джаррона Камберлэнда
1вчера, 18:51
Генеральный менеджер «Вашингтона» Уилл Докинс о Тре Джонсоне: «У него есть уверенность и желание работать в зале»
вчера, 18:27