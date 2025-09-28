Брайан Уиндхорст об уровне Леброна в гольфе: «Корявый свинг. Было облегчением видеть, что он не преуспел хоть в чем-то»

Брайан Уиндхорст в шутливой манере оценил уровень Леброна Джеймса в гольфе.

«Джеймс играл в гольф во время благотворительных мероприятий, когда представлял «Хит». Корявый свинг. Честно говоря, было небольшим облегчением видеть, что он не преуспел хоть в чем-то.

Я бы дал ему еще 25-30 лет, и он может стать хорошим игроком.

Бронни тоже начал играть в гольф. Он играет всего несколько месяцев. Судя по его свингу, в обозримом будущем Бронни будет надирать задницу отцу», – заявил журналист ESPN с улыбкой.