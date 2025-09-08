  • Спортс
Брайан Уиндхорст о будущем Леброна: «Он сам еще не знает, продолжит ли играть после этого сезона»

Звезда «Лейкерс» пока не определился, станет ли текущий сезон для него последним.

«Что касается будущего Леброна, я знаю, сейчас идут разные разговоры. По моим сведениям – он реально живет в формате «год за годом».

Может ли это быть его последний сезон? Да. Будет ли он последним? Не знаю. Знает ли он сам? Возможно.

Но, как я понимаю, никакого решения пока не принято. Он посмотрит на свое состояние по итогам сезона», – сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Следующий сезон станет для 40-летнего Леброн Джеймса 23-м в карьере.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал NBA on ESPN
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Брайан Уиндхорст
