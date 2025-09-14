Бронни Джеймс о первом матче с отцом: «Волнение просто зашкаливало»

Бронни Джеймс описал, каково это – выйти на паркет вместе с Леброном Джеймсом.

«Это было безумие. С ума сойти. Это был безумный опыт, в котором мне довелось поучаствовать, но вот это волнение... оно просто зашкаливало.

Я не трясся, был готов выйти и играть, но все по-другому, когда твой отец в команде. На тебя возлагают ожидания. У франшизы «Лейкерс » есть ожидания. Да, конечно, я живу баскетболом, так что было просто весело оказаться там и выйти на паркет НБА впервые в жизни. Можно было с ума сойти», – рассказал Джеймс-младший.

Леброн и Бронни Джеймсы стали первой парой отец-сын в истории НБА , вместе появившейся на паркете.

В своем дебютном сезоне Джеймс-младший принял участие в 27 матчах «Лейкерс», набирая в среднем 2,3 очка, 0,7 подбора и 0,8 передачи.