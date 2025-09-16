6

Брайан Уиндхорст о Леброне Джеймсе: «Ходят разговоры о том, что он может сыграть в других лигах»

Журналист ESPN уверен, что говорить о скором завершении карьеры Леброна еще рано.

«Я постоянно слышу: «Это может быть его последний год». Послушайте, ходят разговоры о том, что он может сыграть в других лигах.

Возможно ли такое? Я не знаю. Но пока Леброн здоров, он не будет сбавлять обороты», – сказал Уиндхорст.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
